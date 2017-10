Novo iPhone começa a ser vendido no país: menor preço é R$ 3.526

A Fast Shop iniciou a pré-venda dos novos iPhones 8 e 8 Plus no país. Até o dia 2 de novembro, a empresa oferece descontos para a compra dos produtos – os preços promocionais começam em 3.526 reais. Outras varejistas brasileiras estão cadastrando os clientes para receber a notificação de lançamento dos produtos em seus sites.

Na loja virtual da Fast Shop, o iPhone 8 com 64 GB é comercializado a partir de 3.999 reais, mas na promoção sai por 3.526,40 reais. O modelo com 256 GB tem preço a partir de 4.799 reais – com o desconto de pré-venda, o smartphone é comercializado por 4.231,85 reais.

Enquanto isso, o iPhone 8 Plus de 64 GB chega ao país por 4.599 reais e na varejista pode ser comprado por 4.055,49 reais. A versão do smartphone com 256 GB será lançado no Brasil por 5.399 reais, mas sai por 4.760,95 na pré-venda.

A Fast Shop disponibilizou os aparelhos nas cores Prata, Dourado e Cinza Espacial. O iPhone X ainda não está em pré-venda pelo site da empresa, mas a previsão é de que o preço chegue a 5.999 reais. Os produtos devem ser lançados nas demais varejistas até o fim da próxima semana, quando a Apple anuncia oficialmente os iPhones no Brasil.