Novo golpe no WhatsApp promete passagens aéreas para fim de ano

Um novo golpe que circula no WhatsApp promete duas passagens aéreas da Gol para quem responder a duas perguntas. A mensagem no WhatsApp ainda avisa que a promoção tem duração limitada. Ao acessar o questionário, o site mostra a quantidade de passagens restantes – o número diminui conforme o usuário conclui uma etapa do processo.

Depois de responder as perguntas, o usuário recebe a mensagem “Parabéns, você foi qualificado a ganhar 2 passagens grátis!”. Para continuar a concorrer, é preciso compartilhar o golpe com 30 pessoas no WhatsApp, preencher dados pessoais na aba “reivindicar passagens” e aguardar o envio das passagens em até dois dias por e-mail.

No final do processo, segundo a DFNDR Lab, laboratório de segurança especializado no combate ao cibercrime da PSafe, o usuário é encaminhado para cadastrar-se em serviços de SMS pago, que efetuam cobranças indevidas, ou induzido a fazer download de aplicativos falsos, que podem infectar o dispositivo e deixá-lo vulnerável a outros tipos de crimes ou prejuízo financeiro.

No site, ainda é informado que a promoção será válida apenas até o fim do dia.

Em nota, a Gol orientou seus clientes a não clicarem em mensagens “de origem duvidosa, fora do padrão, com erros de ortografia, ofertas de prêmios em milhas e, principalmente, pedindo a confirmação de dados cadastrais. A companhia reitera que preza pela segurança da informação em todos os seus canais de relacionamento. A fonte original e confiável é o site da Gol: http://www.voegol.com.br. Em caso de dúvidas, o ideal é procurar imediatamente a Central de Atendimento”.