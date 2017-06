Novo golpe envolvendo contas do FGTS atinge usuários

Um novo golpe referente ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) vem sendo divulgado por mensagens de texto (SMS) e pelo aplicativo WhatsApp nos celulares do país. Nelas, criminosos enviam um link acompanhado de uma mensagem sobre uma possível atualização de dados para a obtenção das contas inativas do fundo.

Em algumas delas, as mensagens também contém pedidos para atualizar dados do fundo PIS/Pasesp, todos pela Caixa.

De acordo com a consultoria ESET, há diversas tentativas de golpe como o citado em andamento no país. O objetivo é, de forma geral, vender dados pessoais, realizar fraudes ou mesmo direcionar outros ataques para levantar ainda mais informações das vítimas.

Procurada, a Caixa Econômica Federal esclarece que não envia e-mail ou mensagens via WhatsApp sobre o saque de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O banco também orienta que clientes acessem o site da instituição, por meio do 0800-726-0207, ou pelo aplicativo.

Para não cair no golpe, o usuário deve saber identificar uma ameaça digital. Segundo a ESET, deve-se evitar clicar e-mails desconhecidos, que solicitem informações pessoais ou a realização de downloads. Além disso, todo dispositivo de acesso à internet deve estar sempre atualizado e protegido.