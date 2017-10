Novo fone de ouvido do Google faz traduções simultâneas

O Google anunciou nesta quarta-feira o lançamento do Pixel Buds, fones de ouvido sem fio que permitem a tradução simultânea de até 40 idiomas.

Para ativar o recurso, basta clicar no botão do fone de ouvido e dizer: “ajude-me a falar italiano”, por exemplo. Conforme você fala no seu idioma nativo, o microfone capta o áudio e seu smartphone faz a tradução do que foi dito. Ele também traduz a fala de outras pessoas diretamente no seu ouvido.

A função de tradução simultânea só funciona com o smartphone do Google, o Pixel. Mas o fone de ouvido é compatível em todos os celulares com sistema Android 6.0 ou mais recente.

Com o Pixel Buds, o usuário também pode interagir com o Google Assistente, tanto para tocar músicas quanto para fazer ligações ou pedir direções – tudo sem tirar o celular do bolso.

O Assistente também informa sobre eventos ou novas mensagens e pode até mesmo lê-las, se você achar melhor.

A caixa do Pixel Buds funciona como um carregador portátil, mas o acessório tem autonomia de até cinco horas.

A novidade vai chegar as lojas dos Estados Unidos em novembro deste ano com preço a partir de 159 dólares (cerca de 497 reais) – mas já estão em pré-venda. Canadá, Reino Unido, Alemanha, Austrália e Singapura também vão receber os fones de ouvido em novembro. Não há previsão de quando o Pixel Buds vai chegar ao Brasil.

Confira no vídeo o lançamento (a partir de 1h32):