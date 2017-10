Nota Fiscal Paulista libera R$ 687,7 milhões na terça-feira

O programa Nota Fiscal Paulista vai liberar 687,7 milhões de reais em créditos a consumidores na terça-feira. O sistema de consulta e transferência de saldo – Conta Corrente – ficará indisponível no site do programa até as 13h de terça, em razão do processamento dos pagamentos.

Do montante total, 642,7 milhões de reais serão distribuídos a consumidores e condomínios que pediram a inclusão do CPF ou CNPJ no momento da compra. Os recursos correspondem a créditos acumulados durante o segundo semestre de 2016. Outros 45 milhões de reais serão destinados a entidades beneficentes, referentes a compras próprias ou doações recebidas durante o 1º semestre deste ano.

O dinheiro acumulado no programa pode ser transferido para conta corrente ou ser usado para quitar, em parte ou totalmente, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotore (IPVA). Para usar o crédito no imposto de 2018, a opção deve ser feita até o dia 31 de outubro no site do sistema. O veículo deve estar no nome do usuário cadastrado no programa.

Os créditos da Nota Fiscal Paulista dos consumidores e condomínios são referentes a restituição de até 20% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) arrecadado nas compras.