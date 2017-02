Nokia deve relançar modelo 3310 – o ‘indestrutível’

O Nokia 3310, celular que ficou famoso pela longa duração da sua bateria e pela resistência – foi apelidado de “indestrutível” – será relançado. A informação é do site de notícias de tecnologia Venture Beat, que cita fontes anônimas com conhecimento do assunto. Segundo a reportagem, o aparelho vai custar 59 euros (194 reais) e será anunciado no Mobile World Congress, evento do setor que acontecerá em Barcelona a partir do fim deste mês.

O aparelho começou a ser comercializado no início dos anos 2000, e teve vendas de mais 126 milhões de unidades até ser aposentado, em 2005. O 3310 é considerado um telefone convencional e não um smartphone. Além da possibilidade de fazer ligações, as demais funções que possui e que eram consideradas modernas à época – como enviar SMS, agenda, despertador e jogos – são básicas em qualquer celular atual. O celular ficou célebre pela sua resistência a impactos e também pelo jogo Snake (conhecido popularmente como “jogo da cobrinha”).

A Nokia abandonou a produção de dispositivos móveis em 2014, quando vendeu o negócio para a Microsoft por 5,44 bilhões de euros, com o objetivo de focar em equipamentos de rede. Os equipamentos da marca são produzidos pela empresa HMD Global Oy, que detém os direitos de uso da marca Nokia desde que comprou parte da divisão de celulares da Microsoft.