Nextel vai encerrar rádio e migrar clientes para 3G/4G

A Nextel enviou comunicado a seus clientes informando que está encerrando os serviços de rádio, que já foi o carro-chefe da companhia. A operadora informa que vai migrar os clientes de rádio para o serviço móvel pessoal (SMP) 3G/4G.

A decisão, segundo a empresa, está ligada à evolução tecnológica e à falta de aparelhos que atendiam o serviço de rádio.

“A empresa que fabrica os aparelhos iDEN, por exemplo, deixou de disponibilizá-los em 2012 e com isso a única forma de continuarmos a oferece-los era por meio do recondicionamento”, diz a companhia.

A migração para os serviços de telefonia 3G/4G será concluída em 31 de março de 2018, quando o serviço de rádio será totalmente encerrado.

No comunicado, a Nextel informa que preparou promoções especiais de planos e aparelhos para os clientes que migrarem do rádio. “E, como alternativa ao serviço de rádio, ainda oferecemos o PRIP, nosso aplicativo que transforma o seu smartphone em um rádio Nextel, tornando a comunicação fácil e rápida. Com ele também é possível realizar ligações, compartilhar sua localização, fazer chamadas em grupo e enviar mensagens de voz.”

A empresa informa que consultor da Nextel entrará em contato com os clientes para auxiliá-los na transição.

Segundo dados de agosto da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Nextel tem 3,2 milhões de clientes. Desse total, apenas 15% utilizam o sistema de rádio.