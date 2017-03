Neverland, de Michael Jackson, está à venda e em ‘promoção’

Um ano após ser anunciado por 100 milhões de dólares e sem compradores, o Rancho Valley Sycamore, antigo Neverland, a famosa propriedade de Michael Jackson, está em “promoção”. Joyce Rey, imobiliária de luxo americana, está vendendo a mansão do Rei do Pop por 67 milhões de dólares (aproximadamente 208,3 milhões de reais).

“Esta é uma propriedade rara e verdadeiramente notável de 50 hectares, rodeada por cerca de 4 quilômetros quadrados de beleza natural. Estruturas de qualidade magnífica e luxo tornam esta uma residência singular projetada para ser um extraordinário rancho da Califórnia e de estilo de vida naturalista”, informa o anúncio do site.

Localizada a 30 minutos de Santa Barbara, cidade californiana, a residência principal, de aproximadamente 12.598 metros quadrados de estilo francês, foi projetada pelo renomado e premiado arquiteto americano Robert Altevers. Construída com vigas de madeira expostas, tijolo, pedra e carvalho francês do século 18, a casa, de acordo com a imobiliária, “exala clima acolhedor e conforto”.

Confira abaixo os detalhes da propriedade:

zoom_out_map 1 /8

zoom_out_map 2 /8 Neverland: A casa de Michael Jackson (/Divulgação)

zoom_out_map 3 /8 Neverland: A casa de Michael Jackson (/Divulgação)

zoom_out_map 4 /8 Neverland: A casa de Michael Jackson (/Divulgação)

zoom_out_map 5 /8 Neverland: A casa de Michael Jackson (/Divulgação)

zoom_out_map 6 /8 Neverland: A casa de Michael Jackson (/Divulgação)

zoom_out_map 7 /8 Neverland: A casa de Michael Jackson (/Divulgação)

zoom_out_map 8/8 Neverland: A casa de Michael Jackson (/Divulgação)

No anúncio, a imobiliária informa que no terreno do antigo Neverland “há árvores grandiosas, um lago deslumbrante com cachoeira e cisnes, local para atracar barcos e uma área coberta com churrasqueira e uma cozinha completa”.

Próximo, há uma piscina de 14 metros de profundidade em forma de lagoa próxima a um pavilhão de tênis. A área possui lareira, lavanderia, banheiros e uma adega subterrânea com um bar molhado. De acordo com a imobiliária, a terra do rancho está apta para receber uvas de vinho de alta qualidade.

O terreno possui um cinema de 5.500 metros quadrados e um estúdio de dança. A sala tem capacidade para 50 pessoas.