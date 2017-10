Netflix ganha 5 milhões de novos assinantes e amplia lucro

A Netflix anunciou, nesta segunda-feira que ganhou 5 milhões de novos assinantes nos últimos três meses e dobrou seu lucro, em um balanço trimestral que estimulou a compra de ações da empresa de streaming.

A empresa fechou o terceiro trimestre com mais de 104 milhões de assinantes pagos, com membros internacionais alcançando 52,7 milhões e superando o número de associados americanos.

O lucro líquido da gigante atingiu 129 milhões de dólares, mais que o dobro do mesmo período no ano passado. A receita no período subiu 30% ante o ano anterior, alcançando 2,98 bilhões de dólares.

De acordo com a Netflix, a receita relacionada ao segmento de streaming registrou uma alta de 33% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2017, impulsionada por um aumento de 24% nas assinaturas e pelo crescimento de 7% no lucro por ação do segmento.

Para o quarto trimestre, a companhia acredita que irá registrar 3,274 bilhões de dólares em receita, apresentando uma alta de 32,1% na comparação com o período entre outubro e dezembro de 2016. Já o lucro deve subir para 183 milhões de dólares. Essa perspectiva tem como base os anúncios de um aumento nos preços dos planos de assinatura em HD e 4K nos Estados Unidos. “O aumento da receita ao longo do tempo nos ajudará a expandir nossa oferta de conteúdo e a continuar o crescimento da margem operacional global”, informou a Netflix.

A empresa ressalta os investimentos que fez nos últimos cinco anos em relação a conteúdo próprio nos últimos anos e dá ênfase para novas séries, como Ozark e a comédia Friends from College, além de The Defenders, da Marvel. Além disso, a companhia comenta que “nosso futuro está, em grande parte, em conteúdo original exclusivo, que impulsiona tanto a excitação em torno da Netflix quanto a enorme satisfação de visualização para a nossa adesão global e sua grande variedade de gostos”. Com isso, o investimento em produção original da Netflix continuará a crescer, sendo que, atualmente, ele toma um quarto de todo o orçamento de conteúdo da empresa neste ano.

“Assim, estamos progredindo ainda mais na cadeia de valor para trabalhar diretamente com criadores de conteúdo talentosos”, afirma a Netflix, lembrando que fechou um acordo com Shonda Rhimes, criadora das séries Scandal e Grey’s Anatomy, e que adquiriu a Millarworld. “Nosso objetivo é trabalhar com os melhores criadores do mundo e possuir a propriedade intelectual para que possamos continuar a oferecer conteúdo incrível aos nossos assinantes.”

A competição pela atenção dos espectadores tende a ficar mais feroz nos próximos meses. Alguns proprietários de conteúdo, como a Walt Disney, planejam estrear seus próprios serviços de streaming. Já a Amazon está aumentando gastos para atrair talentos e criar shows originais. No início de agosto, a Disney anunciou o encerramento de sua parceria com a Netflix depois de 2018, após anunciar o serviço de streaming que contará com alguns clássicos da gigante do entretenimento, além da transmissão ao vivo da ESPN e novas franquias como Star Wars e Os Vingadores, da Marvel.

(Com AFP e Estadão Conteúdo)