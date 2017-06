Natura oferece € 1 bilhão pela The Body Shop

A Natura divulgou nesta sexta-feira que negocia com exclusividade a compra da rede britânica de cosméticos The Body Shop por 1 bilhão de euros (3,644 bilhões de reais). A empresa brasileira busca com a aquisição internacionalizar a sua marca, e pretende concluir o negócio até o fim deste ano. A francesa L’Oreal, dona da The Body Shop, havia anunciado a intenção de vender sua subsidiária em fevereiro.

A The Body Shop é conhecida por defender causas ambientais, como o fim do teste de cosméticos em animais. A empresa, fundada em 1976, tem 66 países, tem mais de 3,000 pontos de venda (109 no Brasil), e teve receita líquida de 920,8 milhões de euros (3,356 bilhões de reais) no ano passado. Sua atual controladora, a L’Oreal, é a maior empresa de cosméticos no mundo.

A Natura é maior empresa brasileira do ramo, também defende causas ligadas à sustentabilidade e teve receita líquida de 7,912 bilhões de reais. Com a compra, a companhia espera atingir faturamento de 11,5 bilhões de reais, 17.000 funcionários, e mais de 2.000 produtos.

A empresa inaugurou sua primeira unidade física em 2015. Até então, seu modelo de comercialização se baseava em vendedoras que iam de porta em porta, chamadas de consultoras. A Natura projeta atingir 3.200 lojas após a compra da The Body Shop, e também ter 1,8 milhão de vendedoras.