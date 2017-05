De catálogos a lojas de rua, Natura amplia estratégia de venda

A Natura intensificou a estratégia de distribuição de produtos em lojas de rua ou shopping. Desde sexta-feira a empresa vende seus produtos na loja Renner, do Shopping Morumbi, na zona sul de São Paulo.

A iniciativa faz parte do plano de diversificação de canais de venda da Natura, que complementa a venda direta, que conta com mais de 1,3 milhão de consultoras no Brasil. Em abril, a empresa começou a vender maquiagem nas redes de farmácia Drogasil e Droga Raia. O plano é vender seus produtos em lojas de outras redes de vestuário da capital paulista e gaúcha.

Em outra frente, a Natura amplia sua rede de lojas próprias, inauguradas desde 2016 no Rio de Janeiro e São Paulo. Nas últimas semanas foram inauguradas duas lojas no Rio, nos shoppings Barra Shopping e Bossa Nova. Até julho serão abertas unidades nos shoppings Gávea e Rio Design Barra.

Em São Paulo, são dez lojas próprias – Shopping Jardim Sul, Shopping Ibirapuera, Shopping São Caetano, Shopping Morumbi, Shopping Anália Franco, Shopping Cidade São Paulo, Shopping Eldorado, Shopping Villa Lobos, Shopping Pátio Higienópolis e Shopping Pátio Paulista.

Mais duas lojas próprias serão abertas no Rio de Janeiro até julho de 2017.

As unidades próprias da Natura contam com mesa central equipada com espelhos, bancada de maquiagem, provadores de perfume e pia, além dos produtos que vão de itens de perfumaria até maquiagem.