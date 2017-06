Natura assina contrato para comprar The Body Shop

A Natura anunciou hoje que firmou o contrato de compra da marca britânica de cosméticos The Body Shop com a a L’Oréal. A assinatura ocorreu após a L’Oréal concluir o processo de consulta ao seu conselho de colaboradores para a venda de 100% da empresa e de suas subsidiárias.

A Natura informa que a conclusão da aquisição permanece condicionada à aprovação de autoridades concorrenciais do Brasil e Estados Unidos. A expectativa da empresa é que isso aconteça ainda neste ano de 2017.

A negociação foi anunciada para o mercado no dia 9 de junho. Na ocasião, a Natura informou que negociava a compra por 1 bilhão de euros. A L’Oreal negociava um comprador para a The Body Shop desde fevereiro.

O objetivo da Natura é internacionalizar a sua marca. A The Body Shop tem mais de 3.000 pontos de venda em 66 países. Sua receita líquida foi de 920,8 milhões de euros (3,356 bilhões de reais) no ano passado.

O negócio levará o grupo Natura a um faturamento consolidado de 11,5 bilhões de reais, com 3,2 mil lojas. Apenas no Brasil The Body Shop possui 133 lojas.