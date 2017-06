Não dá para votar reforma trabalhista com esse governo, diz Paim

O senador Paulo Paim (PT-RS) comemorou a derrota do governo na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado. Por 10 votos a 9, a comissão rejeitou o relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) sobre a reforma trabalhista.

“Aqui não tem quadrilha, aqui tem senador experiente. Isso explica o resultado de hoje”, disse Paim, que teve seu voto em separado aprovado na CAS.

O petista diz que muitos deputados relataram que estavam envergonhados com a aprovação da reforma na Câmara. “Eles disseram que votaram sem ler, que não sabiam o que estava em jogo, e torciam agora para o Senado alterar o texto.”

O voto em separado de Paim pede a rejeição da proposta de reforma e prevê um novo texto para a mudança das leis trabalhistas.

Apesar de a oposição ser minoria, Paim afirma que seu voto em separado tem condições de ser aprovado na CCJ. “Não estou dizendo que não dá para fazer reformas, mas não com esse governo, que não aceitou nenhuma emenda ao texto.”

O presidente da CCJ, o senador Romero Jucá (PMDB-RR), diz que a derrota de hoje na CAS não interfere em nada na tramitação da reforma. Segundo ele, o texto será lido amanhã na CCJ e votado na quarta-feira, quando fica à disposição para ser analisado pelo plenário da CCJ.