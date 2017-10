Multas de trânsito poderão ser parceladas no cartão

O Ministério das Cidades anunciou nesta quarta-feira que os motoristas vão poder pagar as multas de trânsito com cartões de débito e crédito – este último abre também a possibilidade para o parcelamento da dívida. A medida entrou em vigor hoje ao ser publicada no Diário Oficial da União.

A norma tem como objetivo reduzir a inadimplência nos pagamentos das multas de trânsito e outros débitos relativos a veículos. Com o parcelamento, as empresas que operam os cartões quitam a dívida com o órgão de trânsito e assumem o risco da operação junto ao titular do cartão.

O Ministério ainda informou em comunicado que a medida busca se adequar “aos métodos de pagamento mais modernos utilizados pela sociedade”.

A implementação da medida ficará a cargo de cada órgão de trânsito.