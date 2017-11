Temer deve assinar hoje MP da reforma trabalhista, diz Eunício

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse que os ajustes sobre a reforma trabalhista serão feitos por meio de uma medida provisória e que ela deve ser publicada nesta terça-feira, em edição extraordinária do Diário Oficial da União, ou na quinta-feira.

A regulamentação desses pontos por MP contraria o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que disse que mudanças como essa deveriam ser feitas por projeto de lei. Ele argumentou que a reforma trabalhista foi feita por projeto de lei, e por isso as alterações deveriam ser alterada por meio desse instrumento.

Eunício disse a jornalistas que a edição da MP respeita acordo feito entre o governo e os senadores quando a reforma trabalhista estava sendo analisada no Congresso, além de estabilizar o tema.

Ele argumentou que a MP entra em vigor imediatamente, evitando que os empresários deixem de contratar trabalhadores com carteira assinada à espera da aprovação de um projeto de lei sobre o assunto. Eunício garantiu que a MP trará apenas os pontos que foram acertados no acordo com o Senado.

Para acelerar a tramitação da reforma, o governo se comprometeu com os senadores a modificar alguns pontos da reforma. Qualquer mudança faria com que o texto voltasse para a Câmara, atrasando a votação.

Veja abaixo quais pontos da reforma podem sofrer alterações:

trabalho intermitente – mecanismo que permite a contratação de funcionários por períodos específicos de tempo, com pagamento de no mínimo o valor da hora do salário mínimo

jornada 12×36

participação sindical – objetivo é explicitar a obrigação da participação dos sindicatos nas negociações

gestantes e lactantes – texto deve vetar o trabalho de grávidas e lactantes em locais insalubres

insalubridade

dano extrapatrimonial

funcionário autônomo em trabalho exclusivo

(Com Reuters)