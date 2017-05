Montadoras convocaram 55 recalls em 2017; saiba quais

As montadoras convocaram 55 recalls nos primeiros cinco meses de 2017. Esse número representa quase metade de todas as convocações feitas em 2016, de acordo com dados da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça e do Procon-SP. No ano passado inteiro foram 105 recalls.

Em 2016, a empresa que mais fez convocações para inspeção foi a Fiat, com 15 chamadas. Ela foi seguida de perto pela Porsche, com 13 recalls, e Toyota, com 10.

Neste ano, a BMW é a empresa que mais vezes convocou os veículos para inspeção, foram oito. Entretanto, a campeã em número de automóveis envolvidos nos chamamentos foi a Toyota, com 562.968 unidades.

Mercedes e Volkswagen fizeram recall cinco vezes somente em 2017. Ford aparece depois com seis convocações e a Fiat em seguida com cinco. Ao todo, 18 montadoras realizaram recall neste ano. Os defeitos vão de falta de informação impressa nos espelhos até inchaço do selo de vedação do circuito de freio, problema que pode ocasionar um incêndio. Confira no box abaixo: