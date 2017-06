Metroviários de São Paulo não param nesta sexta

Em assembleia realizada na noite desta quinta-feira, os metroviários da cidade de São Paulo decidiram não aderir à greve convocada por centrais sindicais e movimentos sociais para esta sexta. A categoria deve apenas endossar os atos previstos.

Um indicativo de greve havia sido aprovado durante a semana, mas a categoria recuou, e cerca de 70% dos votantes se colocaram contrários a uma greve neste momento. A avaliação foi de que não havia o apoio de outros segmentos do transporte.

A paralisação tem uma adesão de sindicatos de São Paulo menor que a registrada nas mobilizações de 15 de março e 28 de abril. Além dos metroviários, importantes categorias ficaram de fora da greve, como motoristas de ônibus, ferroviários e aeroviários.

Os bancários de São Paulo e Osasco aderiram à greve. Mesmo que as agências fiquem fechadas, a população pode realizar pagamentos pelos canais eletrônicos, como internet e telefone. Os caixas eletrônicos funcionarão normalmente.

Apesar do apoio dos professores das escolas particulares, muitas escolas já entraram em férias. Segundo o sindicato da categoria, a categoria participará do protesto agendado para as 16h em frente ao Masp, na avenida Paulista, região central da cidade. De lá, os manifestantes seguem para a Prefeitura de São Paulo, onde vão protestar contra João Doria.

Mais cedo, às 11h, haverá um protesto convocado pela Força Sindical em frente à Delegacia Regional do Trabalho, na rua Martins Fontes, centro da cidade. Sindicatos ligados à central, como metalúrgicos e aeroviários, vão participar desse protesto.