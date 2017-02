Mercado projeta inflação abaixo do centro da meta em 2017

Os analistas de mercado consultados pelo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira prevêem que a inflação medida pelo IPCA ficará em 4,47% neste ano. Esta é a sexta queda semanal seguida e ocorre após o recuo recorde do indicador, divulgado na semana passada. As previsões para o crescimento da economia no ano também recuaram a 0,48%, segunda queda consecutiva, mesmo após declaração do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de que o mercado deveria elevar a expectativa de PIB.O governo estima alta de 1% para o período e deve revisar o número em março.

A previsão de crescimento do PIB medida pelo Focus para 2018, porém, subiu pela segunda semana consecutiva, de 2,25% para 2,30%.

O IPCA em subiu 0,38% em janeiro sobre o mês anterior, o menor valor registrado para o mês desde 1979. Com esse resultado, a inflação acumulada em 12 meses passou de 6,29% em dezembro para 5,35% no último mês. A meta de inflação para 2017 é de 4,5%, e com a margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual pode chegar a 6%.

A queda acentuada do ritmo da inflação foi uma das justificativas do Banco Central para aumentar o corte da taxa básica de juros, a Selic, na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Em 11 de janeiro, o Copom reduziu a taxa em 0,75 ponto porcentual, a 13%. A próxima reunião está prevista para os dias 21 e 22 de fevereiro.

Mesmo com os resultados, os analistas ouvidos pelo Focus mantiveram as apostas de que a Selic encerrará 2017 em 9,50%, e 2018 em 9%