Mercado reduz expectativa de crescimento da economia para 2017

A expectativa para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano foi reduzida a 0,49%, contra 0,50% no último levantamento, depois de cinco semanas sem mudanças. O dado é das projeções de economistas no Boletim Focus, do Banco Central, publicado nesta segunda-feira.

Em contrapartida, a projeção para o ano que vem melhorou 0,05 ponto porcentual, para uma alta de 2,25%.

Já a previsão para a inflação se aproximou ainda mais do centro da meta. A projeção para a alta do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial, este ano no levantamento divulgado nesta segunda-feira caiu 0,06 ponto percentual e chegou a 4,64%, marcando a quinta redução seguida.

Para o próximo ano, a mediana das projeções aponta inflação de 4,5%, sem alteração pela 28ª semana seguida. A meta de inflação de 2017 e 2018 é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.

Em relação aos juros, a perspectiva é de que a taxa básica, a Selic, irá abaixo de 10% este ano e ficará ainda mais baixa no final de 2018.

Os especialistas consultados continuam vendo na reunião de fevereiro do BC corte de 0,75 ponto percentual na Selic, atualmente em 13%. A expectativa é que a Selic encerre 2017 a 9,50% e 2018 a 9%, sem alterações sobre o levantamento anterior.

Já o Top-5, que reúne as instituições que mais acertam as projeções, calcula a Selic a 9,5% em ambos os anos.

(Com Agência Reuters)