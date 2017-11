Mercado mantém previsão de Selic em 7% ao fim de 2018

A expectativa para a taxa básica de juros ao fim de 2018 foi mantida em 7% na pesquisa Focus do Banco Central, com o mercado deixando praticamente inalteradas suas projeções para a inflação deste ano e do próximo.

Os economistas consultados passaram a ver a alta do IPCA em 4,03% em 2018, ligeiramente abaixo dos 4,04% indicados no levantamento anterior. Para 2017, o percentual esperado seguiu em 3,09%.

A meta de inflação para ambos os anos é de 4,5% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.

Após reduzir a taxa básica de juros a 7,5% no mês passado, o BC optou por não dar pistas sobre suas decisões futuras para agir conforme o panorama do momento, deixando a porta aberta para mais reduções.

Na pesquisa anterior, os economistas do Top-5, grupo dos que mais acertam as previsões, já tinham passado a ver a Selic a 6,5% em 2018 e mantiveram a projeção desta vez.

Com o BC sinalizando claramente que, mantido o quadro atual, irá novamente colocar o pé no freio na diminuição da Selic em sua última reunião do ano, em dezembro, a expectativa geral e também do Top-5 é de um corte de 0,5 ponto percentual nos juros básicos, levando a taxa ao patamar de 7% ao fim deste ano.

Para a economia, a estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) permaneceu em 0,73% para este ano e subiu para 2,51% em 2018, ante 2,50% antes.