Mercado eleva projeção para crescimento do PIB de 2017

Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 e 2018. Para este ano, a expectativa de alta para o PIB subiu de 0,68% para 0,70%. Há um mês, a perspectiva estava em 0,50%.

Para 2018, os economistas ampliaram a previsão de expansão da economia de 2,30% para 2,38%. A projeção era de um aumento de 2% há quatro semanas.

As previsões estão no Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central.

Em 21 de setembro, o Relatório Trimestral de Inflação trouxe as projeções atualizadas do BC para o crescimento do PIB: 0,7% em 2017 e 2,2% em 2018.

As projeções do mercado para o IPCA decresceram de 2,97% para 2,95%. Há quatro semanas, a expectativa era de que a inflação ficasse em 3,38%.

A expectativa para a produção industrial de 2017 ficou inalterada em 1,05%, maior que a estimava de 1% de um mês atrás. Para 2018, a estimativa é de alta de 2,40%.