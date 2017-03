Mercado eleva previsão de crescimento do PIB para 2017 e 2018

Economistas do mercado financeiro elevaram a previsão do crescimento econômico, medido pelo Produto Interno Bruto, para este ano de 0,48% para 0,49%. De acordo com o Boletim Focus, do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, para 2018, a estimativa é de que a economia encerre o ano com alta de 2,39%, contra 2,37% na última semana.

A expectativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), principal medidor da inflação brasileira, para 2017. se mantém em 4,36%. Para 2018, a estimativa se mantém em 4,50%, pela 32ª semana seguida.

A expectativa para a Selic deste ano também se manteve em 9,25% nesta semana, de acordo com os especialistas do mercado financeiro ouvidos pelo Focus. Para o fim de 2018, também permaneceu inalterada, em 9% ao ano. A taxa básica de juros está atualmente em 12,25% ao ano.

A taxa de câmbio é outro indicador que permanece inalterado. Para o fim de 2017, ela se manteve em 3,30 reais. Para o fechamento de 2018, a estimativa dos economistas para o dólar se manteve em 3,40 reais.