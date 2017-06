Meirelles tenta acalmar mercados: ‘Episódio corriqueiro’

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, minimizou hoje a derrota do governo na votação da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado. Por 10 votos a 9, a comissão rejeitou o relatório do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES) sobre a reforma trabalhista.

“Episódios como esse são corriqueiros, é normal, está dentro do processo legislativo”, afirmou Meirelles em vídeo publicado em seu perfil recém-criado no Twitter.

Segundo ele, o governo trabalha com a perspectiva de que a proposta vai ser aprovada no plenário do Senado. “Estamos serenos quanto a isso.”

Meirelles lembrou que o governo também sofreu um revés quando a proposta tramitava na Câmara dos Deputados. “Essa mesma reforma, quando teve regime de urgência votado na Câmara, não foi aprovada em primeira votação, mas foi em segunda.”

A mensagem de Meirelles segue em linha com a estratégia do Planalto de demonstrar confiança sobre a votação da reforma, e dessa forma, acalmar os mercados.

Na Rússia, o presidente Michel Temer disse que a vitória do governo no plenário é “certíssima”. “O que importa é o plenário. Portanto, é uma etapa só. Vocês se recordam que no caso da Câmara dos Deputados houve um primeiro momento em que a urgência não chegou a ser votada para ser aprovada e depois foi ao plenário e ganhamos com muita facilidade”, recordou. “O plenário vai decidir e lá o governo vai ganhar. É maioria simples”, afirmou Temer.