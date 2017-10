Meirelles: recuperação da economia já é sólida e ritmo será forte

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse na segunda-feira que o Brasil já está com uma recuperação sólida. Ao discursar em evento na capital paulista, Meirelles destacou que dados do terceiro trimestre, como vendas de veículos e de papelão, sugerem que a economia está avançando em ritmo mais forte do que se imaginava há algum tempo.

O ministro avaliou que o crescimento econômico se espalhou do agronegócio a outros componentes do Produto Interno Bruto (PIB). Nesse ponto, disse que o consumo das famílias voltou a crescer no segundo trimestre como resultado da queda da inflação e da liberação de recursos de contas inativas do FGTS.

Meirelles disse que mais importante de olhar para o crescimento previsto para este ano – de 0,7% segundo economistas – é observar o desempenho da economia no último trimestre, que, segundo ele, deverá mostrar alta de 2% a 2,5%. “O que significa que entraremos em 2018 crescendo a ritmo superior a 2% ao ano”, afirmou. “Para 2018 inteiro, analistas preveem crescimento de 2,38%. Mas acreditamos que essa taxa poderá ser bem maior”, declarou.

O ministro também disse que acredita que crescimento será talvez o mais longo dos últimos tempos, “talvez da última década ou mais”. E acrescentou que a taxa de juros mais baixa pode ser um fenômeno que se estenderá por “algumas décadas”.

(Com Estadão e Reuters)