McDonald’s pode acabar com o drive-thru como conhecemos

O McDonald’s vai lançar neste ano uma tecnologia de pagamento móvel e de entrega no carro em 20.000 unidades nos maiores mercados em que o restaurante está presente, incluindo os Estados Unidos.

De acordo com nota publicada no site da companhia, até o final do ano os clientes da rede poderão encomendar e pagar por seus lanches em seus smartphones, sem entrar na fila, seja dentro do restaurante ou no drive-thru.

Se os clientes escolherem receber o produto no carro, eles podem pular a fila do drive-thru e esperar que um funcionário traga sua refeição em seu carro – fora da fila do drive-thru.

De acordo com o portal Business Insider, isso representa uma grande mudança para o McDonald’s, porque mais de 70% das encomendas da cadeia passam pelo drive-thru.

Em nota, a companhia informou que, “na década de 1970, o McDonald’s revolucionou a conveniência no drive-thru para facilitar a obtenção de alimentos de alta qualidade. Agora, essa experiência está sendo transformada mais uma vez”. Se o plano sair como o esperado, as filas dos drive-thru serão reduzidas.

Mudança dentro da lanchonete

Dentro dos restaurantes, a rede vai oferecer quiosques para que os clientes possam fazer seus pedidos. Assim, seu lanche será entregue diretamente em sua mesa. Os clientes também poderão fazer pedidos diretamente pelo aplicativo do restaurante sem ter que pegar a fila do caixa.

“O resultado é uma experiência mais livre de estresse, personalizada, aprimorada pela tecnologia e hospitalidade de classe mundial que coloca os clientes no controle”, disse a companhia em nota.