Masaya Nakamura, “Pai do Pac-Man” morre aos 91 anos

TÓQUIO (Reuters) – A fabricante japonesa de brinquedos e videogames Bandai Namco Holdings informou nesta segunda-feira que seu fundador, Masaya Nakamura, conhecido como “pai do Pac-Man”, morreu aos 91 anos. Nakamura, que trabalhava como conselheiro sênior na companhia, morreu em 22 de janeiro, informou o grupo em comunicado. Não foram dados detalhes sobre a causa da morte.

Nakamura fundou a companhia que se tornou a Namco em 1944. A empresa começou instalando dois cavalos mecânicos de madeira no terraço de uma loja de departamentos e passou a desenvolver jogos domésticos e arcade, parques temáticos e outros parques de diversões. Ele assumiu o cargo de principal conselheiro da holding após fusão com a Bandai em 2005. Apesar do título de “pai”, a criação do jogo mundialmente conhecido é do compatriota designer de games Toru Iwatani.

O jogo Pac-Man foi lançado em 1980 e se tornou grande sucesso no Japão e no mundo, entrando para o Livro dos Recordes como jogo de fliperama de maior sucesso na época.

(Com Reuters)