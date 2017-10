Marina Ruy Barbosa pede desculpas por campanha acusada de racismo

Um lançamento que eu adorei fazer parte! O primeiro papel higiênico preto do país! #PersonalVipBlack 🖤 @familiapersonal Foto: @bobwolfenson ______ Quando me convidaram e apresentaram a mensagem criativa da campanha para o produto Personal Vip Black, produto já existente no exterior e trazida pela Santher para o Brasil, fiquei animada em fazer uma campanha diferente e que seria uma novidade no nosso país. Lamento profundamente que algumas pessoas tenham interpretado o trabalho publicitário da Santher de forma diferente do que foi idealizado. Tenho certeza de que essa nunca tenha sido a intenção da marca e das pessoas que criaram esta ação, a de seguir por este caminho polêmico ou desrespeitar qualquer tipo de pessoa. Independente de tudo isso, eu lamento muito, de verdade, e peço desculpas às pessoas que se sentiram afetadas. Estou bem triste por tudo isso e espero que entendam que jamais foi feito com a intenção de ofender! Com amor, Marina.

A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Oct 23, 2017 at 12:04pm PDT