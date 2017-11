Marcas tiram propagandas do YouTube por suspeita de pedofilia

Mondelez, Mars, a rede de supermercados Lidl e outras empresas vão retirar sua publicidade do YouTube depois que o jornal britânico Times descobriu que o site de compartilhamento de vídeos apresentava imagens de crianças pouco vestidas ao lado de anúncios.

Segundo a reportagem, o problema estava em centenas de comentários feitos em vídeos de crianças por supostos pedófilos, de acordo com uma investigação do jornal. Havia também associação com vídeos com nudez infantil. As imagens parecem ter sido gravadas pelas próprias vítimas. Os suspeitos escreviam mensagens de cunho sexual nos comentários, inclusive incentivando os autores a se despirem. Um vídeo de uma pré-adolescente em uma camisola atraiu 6,5 milhões de visualizações.

De acordo com o Times, o YouTube, que pertence ao Google, permitiu que imagens sexualizadas de crianças fossem buscadas facilmente ​​e não cumpriu a promessa de monitorar e policiar melhor seus serviços para proteger as crianças. Em resposta, um porta-voz do YouTube disse: “Não deveria haver nenhum anúncio vinculado a esse conteúdo e estamos trabalhando com urgência para corrigir isso”.

A rede de varejo alemã Lidl, a Diageo – fabricante da vodka Smirnoff e o whisky Johnnie Walker – e as fabricantes de chocolate Mondelez e Mars confirmaram que retiraram campanhas publicitárias do YouTube.

“Estamos chocados e horrorizados ao ver que nossos anúncios apareceram ao lado de conteúdo abusivo e inapropriado”, disse a Mars em comunicado. “Tomamos a decisão de suspender imediatamente todas as nossas propagandas online no YouTube e no Google globalmente (…) Até termos certeza de que as medidas apropriadas estão em vigor não anunciaremos no YouTube e no Google”.

Johanna Wright, vice-presidente de gerenciamento de produtos do YouTube, prometeu uma aplicação mais rígida das diretrizes de usuários, removendo anúncios inadequados, bloqueando comentários inapropriados em vídeos com menores e fornecendo orientação para criadores de conteúdo familiar.