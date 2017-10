Marca de absorvente usa sangue para quebrar tabu da menstruação

O sangue menstrual é vermelho, mas a maioria das empresas de absorvente usa um líquido azul para mostrar a capacidade de absorção do produto. Para quebrar o tabu que envolve a menstruação, a marca de absorventes Bodyform, do Reino Unido, decidiu fazer uma campanha diferente. Em vez de azul, o absorvente é testado com um líquido vermelho, semelhante ao da menstruação.

O filme da campanha também mostra cenas comuns ao universo feminino, como o sangue escorrendo pela perna de uma mulher menstruada enquanto toma banho ou uma calcinha aparentemente manchada com o vazamento da menstruação.

Segundo a Bodyform, o objetivo da campanha é normalizar a menstruação, já que as mulheres passam por esse período todos os meses. Pesquisa conduzida pela marca com mais de 10 mil pessoas revela que 74% das entrevistadas gostariam de ver uma representação mais realista sobre o período menstrual.

“Certamente, esconder algo tão normal só contribui para a vergonha e constrangimento que muitas mulheres sentem quando se trata de sua menstruação”, afirmou a marca em seu site oficial.

A empresa também divulgou o vídeo da campanha no Facebook. “Ao contrário da crença popular, mulheres não sangram líquido azul. Menstruação é normal, mostrá-la deveria ser também”.

Em 2016, a Bodyform já havia divulgado campanha semelhante com o slogan “Nenhum sangue deve nos impedir”. No vídeo, mulheres se machucam enquanto praticam esportes, mas continuam a competir.