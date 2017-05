Mapa do emprego: saiba quais estados criaram vagas em abril

O Brasil voltou a registrar a criação de empregos formais em abril, após a perda de vagas em março, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta terça-feira. O saldo positivo de 59.856 vagas do último mês registrado pelo Ministério do Trabalho, no entanto, representa o desempenho total no país, mas a performance varia de estado para estado. O mapa abaixo mostra em que locais houve geração ou eliminação de empregos.

Doze das 27 unidades federativas do Brasil (que inclui estados e o Distrito Federal) tiveram queda nas vagas em abril. O pior resultado foi registrado em Alagoas (-4.008 postos). Somadas, essas unidades acumularam perdas de 16.020 empregos formais.

Em contrapartida, o desempenho de outros catorze estados mais o do Distrito Federal representou um acréscimo de 75.786 vagas, puxado por São Paulo (30.227).

Os dados do Caged levam em conta apenas as demissões e admissões feitas pelas empresas. O dado é diferente da taxa de desemprego, que considera a quantidade de pessoas em busca de uma ocupação.