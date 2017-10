Lucro do Itaú Unibanco cresce 11,8% e atinge R$ 6,25 bi no 3º tri

O Itaú Unibanco registrou lucro líquido recorrente de 6,254 bilhões de reais no terceiro trimestre, expansão de 11,78% em relação ao mesmo período do ano passado, de 5,595 bilhões de reais. Na comparação com os três meses imediatamente anteriores, de 6,169 bilhões de reais, a alta foi de 1,4%.

O lucro do Itaú no terceiro trimestre foi influenciado, conforme explica o banco, em relatório que acompanha as suas demonstrações financeiras, pela melhora no custo do crédito, reflexo de menores gastos com provisões para devedores duvidosos, e maiores ganhos com receitas de serviços e tarifas. Já do lado negativo, a instituição destaca menores margens com clientes, impactadas pela redução dos juros, limitação de uso do crédito rotativo e eventos não recorrentes como operações estruturadas de clientes do atacado e maiores ganhos com derivativos comerciais de nossa operação na América Latina.

A carteira de crédito total do Itaú foi a 575,2 bilhões de reais ao final de setembro, redução de 2,1% em relação a junho, de 587,335 bilhões de reais. Em um ano, quando os empréstimos somavam 605,1 bilhões de reais, foi vista retração de 4,9%. Empréstimos para pessoas físicas tiveram alta de 0,3% no comparativo trimestral, mas ainda encolheram 1,4% em um ano. Já a pessoa jurídica apresentou reduções de 4,9% e 8,4%, nesta ordem.

Os ativos totais do Itaú somaram 1,466 trilhão de reais no terceiro trimestre, incremento de 1,2% ante os três meses anteriores, de 1,448 trilhão de reais. Na comparação com o terceiro trimestre de 2016, quando estavam em cerca de 1,400 trilhão de reais, houve aumento de 4,70%.

Seu patrimônio líquido foi a 123,631 bilhões de reais de julho a setembro, expansão de 7,77% em 12 meses e alta de 4,44% na comparação com os três meses anteriores. O retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio anualizado (ROE) do Itaú alcançou 21,6% no terceiro trimestre ante 21,5% no segundo e 19,9% no terceiro trimestre de 2016.

Resultado líquido e recorrente

O Itaú publicou ainda lucro líquido de 6,077 bilhões de reais no terceiro trimestre, aumento de 12,7% em relação ao mesmo intervalo de 2016, de 5,394 bilhões de reais. Em comparação com o segundo trimestre deste ano, que era de 6,014 bilhões de reais, teve alta de 1,0%.

As principais diferenças entre o lucro líquido e o resultado recorrente, conforme explica o banco em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, foram 155 milhões de reais obtidos com a venda de ações detidas no ressegurador IRB Brasil Re, que abriu capital na bolsa; efeito de 125 milhões de reais em amortização de ágio de aquisições feito pelo banco; ajustes de 137 milhões de reais no valor de ativos (principalmente relacionados à tecnologia); provisões para planos econômicos no valor de 61 milhões de reais e outros.