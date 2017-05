Petrobras reverte prejuízo e tem resultado histórico no trimestre

A Petrobras teve lucro líquido de 4,45 bilhões de reais no primeiro trimestre, revertendo um prejuízo de 1,246 bilhão de reais no mesmo período do ano passado. O resultado foi impulsionado por um desempenho operacional histórico, apesar de uma menor demanda por derivados no mercado interno, disse a estatal nesta quinta-feira.

O resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) ajustado subiu para o recorde histórico de 25,254 bilhões de reais, ante 21,193 bilhões de reais no mesmo período do ano passado, ressaltou a presidente da Petrobras, Pedro Parente, a jornalistas.

O bom desempenho do trimestre foi alcançado por meio de menores gastos com importação de petróleo e derivados, em função da maior participação do óleo nacional na carga processada e da maior oferta de gás natural nacional. “A produção está crescendo e estamos usando mais óleo nacional… e um volume expressivo foi exportado a um preço maior”, disse o diretor financeiro da Petrobras, Ivan Monteiro, citando ainda redução no custo de logística para processar nas refinarias.

A Petrobras registrou produção total de petróleo e gás natural de 2,805 milhões de barris de óleo equivalente por dia, em média, no período. Foram produzidos 2,248 milhões de barris por dia (bpd) de petróleo, sendo 2,182 milhão bpd no Brasil, 10% acima do mesmo período do ano passado.

A estatal ainda citou menores despesas com vendas, gerais e administrativas, além de redução das despesas financeiras líquidas e dos menores gastos com baixas de poços secos/subcomerciais no primeiro trimestre.

A receita com vendas, entretanto, caiu 3% na comparação com o mesmo período do ano anterior, para 68,365 bilhões de reais, em meio a menor demanda no mercado interno.

(Com Reuters)