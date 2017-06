L’Oréal aprova aquisição da The Body Shop pela Natura

A Natura informou nesta terça-feira (20) que a L’Oréal se posicionou favoravelmente, após consultar seu conselho de empregados, à venda da empresa de cosméticos britânica The Body Shop e seu grupo de subsidiárias.

A assinatura do acordo entre Natura e L’Oréal está prevista para o próximo dia 26, em Londres.

“O fechamento da operação de aquisição da The Body Shop permanece condicionado às aprovações regulatórias aplicáveis, notadamente no Brasil e nos Estados Unidos da América”, destaca a Natura em fato relevante.

A Natura fez, no começo deste mês, uma oferta que estima o valor da The Body Shop em € 1 bilhão (US$ 1,12 bilhão, cerca de R$ 3,7 bilhões).

As ações da empresa brasileira caíram 11% nos dois dias seguintes ao anúncio da intenção de aquisição, com analistas se mantendo cautelosos sobre a operação.

A The Body Shop, presente em mais de 60 países, pode ajudar a ampliar o alcance internacional da Natura e também trazer sua experiência com varejo.

