Lojas de rua antecipam horário de abertura para a Black Friday

Os grandes varejistas vão antecipar o horário de funcionamento nesta sexta-feira de Black Friday. Esse é o caso da Casas Bahia, Ponto Frio, Carrefour e Ricardo Eletro, que abrirão suas lojas às 6h. As lojas do Magazine Luiza levantarão as portas às 7h.

Além da abertura antecipada, algumas redes vão fechar mais tarde hoje. As lojas do Ricardo Eletro vão fechar apenas à meia-noite.

Várias redes já anteciparam em seus sites as promoções de Black Friday. Esse é o caso do Magazine Luiza e do Ricardo Eletro. “Nossa Black Friday já começou. Os preços que estão no site já estão valendo”, disse Ilca Sierra, diretora de marketing do Magazine Luiza.

Para valorizar os clientes que possuem aplicativos da loja, o Magazine Luiza e Extra anteciparam para eles as promoções de Black Friday.

A Americanas terá 1.200 lojas abrindo à zero hora do dia 24 em mais de 460 cidades. São lojas localizadas na capital e em cidades como Bauru, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Pindamonhangaba, Santos e São Bernardo do Campo.

Em São Paulo, estarão abertas neste horário as lojas da rua Augusta, avenida Paulista e dos shoppings Eldorado, Interlagos, Market Place, Metrô Tataupé e West Plaza.

No Walmart, a promoção começou na quarta-feira e se estende até amanhã, com mais de 1.000 itens em promoção.

Condições diferenciadas de entrega

Pesquisas de intenção de compra revelam que uma das preocupações do consumidor é com o custo do frete. De olho nessa demanda, algumas empresas estão oferecendo ao consumidor a possibilidade de comprar pela internet e retirar na loja. Esse é o caso do Ponto Frio e Carrefour.

No caso do Carrefour, os clientes podem comprar pelo site e retirar o produto em um dos 39 hipermercados Carrefour de 12 Estados mais o Distrito Federal.

O Ponto Frio também oferece a possibilidade de entrega expressa, em até 48 horas.

O Carrefour diz que todas as compras aprovadas a partir das 20h desta quinta-feira (23) até as 23h59 desta sexta-feira (24) sairão do centro de distribuição da rede até quarta-feira (29).