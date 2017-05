Loja de roupas Marisa faz piada com tríplex de Lula

A rede de lojas de roupas femininas Marisa divulgou na última quinta-feira uma campanha de Dia das Mães fazendo piada com o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dado ao juiz Sergio Moro. A marca publicou no Facebook uma imagem em que se lê: “Se a sua mãe ficar sem presente, a culpa não é da Marisa”.

A mensagem faz referência às declarações de Lula de que a compra de um tríplex no Guarujá estava sob responsabilidade de sua esposa, Marisa Letícia, que morreu no dia 3 de fevereiro. A afirmação foi feita em audiência em Curitiba referente ao um dos processos decorrentes das investigações da Operação Lava Jato em que Lula é réu.

O Ministério Público diz que a unidade 164-A do Edifício Solaris foi reformada pela empreiteira OAS como pagamento de propina. Os procuradores sustentam que o imóvel pertence ao ex-presidente, e que ele teria ocultado sua posse.

Lula nega as acusações e diz que, embora sua esposa detivesse a opção de compra do apartamento, porque era membro da cooperativa Bancoop, ela desistiu do negócio. Segundo o ex-presidente, ele esteve no local em 2014, mas não gostou do apartamento por considerar que não atenderia as necessidades de sua família.

A campanha dividiu opiniões: enquanto havia usuários que parabenizavam a empresa pela “sacada”, outros protestavam sobre o fato de se fazer piada com uma pessoa falecida, em um momento político delicado no país.

Procurada pela reportagem de VEJA, a Marisa disse que não se pronunciaria sobre a campanha.