Loja de departamentos cancela linha de produtos da filha de Trump

A rede de lojas de departamento americana Nordstrom anunciou na última quinta-feira que não vai renovar a compra de produtos da linha de Ivanka Trump, filha do presidente Donald Trump, para este ano. Segundo a empresa, a decisão foi motivada pela queda nas vendas da marca. O anúncio ocorre após a loja ter sido alvo de uma campanha de consumidores pelo boicote dos produtos com a marca Trump por causa das posições do republicano em relação a mulheres.

A linha de produtos de Ivanka é voltada a moda feminina e possui itens como roupas, sapatos e bolsas. Segundo a Nordstrom, a performance ruim da marca colocou-a entre aquelas cuja compra é reavaliada. “A cada ano, nos cortamos cerca de 10% das marcas e atualizamos a nossa seleção de produtos com a mesma quantidade”, disse um representante da marca ao site Business Insider.

A campanha Grab your Wallet (“pegue sua carteira”, em tradução livre do inglês) foi lançada em outubro, pela estrategista digital e de marcas Shannon Coulter, depois da divulgação de gravações em que Trump fez comentários pouco lisonjeiros sobre as mulheres.

O alvo são empresas que vendem produtos com a marca de Ivanka ou de Donald e hashtag #GrabYourWallet ganhou corpo após as eleições. Outras lojas, como o site Shoes.com e Bellacor anunciaram o boicote aos produtos da marca ou indicados por Ivanka. A filha do presidente é criticada por ter apoiado o pai na campanha e por apoiar suas posições. Ivanka se afastou das operações da sua marca em janeiro.

A Nordstrom foi fundada em 1901 na cidade de Seattle e tem 348 lojas, em 40 estados dos Estados Unidos e no Canadá.