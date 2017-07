Leilão de luxo tem de espada de samurai a relógio Rolex

Centenas de artigos de luxo serão leiloados no dia 19 em São Paulo. Os lotes, que incluem relógios da Rolex, brincos infantis em prata e uma espada samurai Katana, têm lances iniciais a partir de 15 reais, dependendo do produto. As vendas serão abertas para todo o país, por meio do site da Sold, uma empresa de leilão on-line.

Serão disponibilizados 272 lotes, com lances que vão de 50 reais até 1.600 reais. A maioria dos itens é formada por relógios, mas há também produtos curiosos como um kit de manicure masculino e um isqueiro Lamborghini. É lá que os participantes podem encontram a espada samurai com lance inicial de 500 reais. O encerramento do leilão será às 11h35 do dia 19 de julho.

Os consumidores que quiserem verificar pessoalmente o estado dos produtos podem agendar uma visita no local e nos dias e horários indicados pelas empresas no portal da Sold.

Para os que estão dispostos a gastar mais dinheiro, o leilão eletrônico também oferece peças cobiçadas, como esmeraldas de até 19,5 quilates e canetas tinteiro canadenses em ouro 14k.

Como participar

Qualquer pessoa pode participar dos leilões: basta se cadastrar no site www.sold.com.br, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances no leilão de interesse. A partir daí, é só acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento. O método usado na internet é o mesmo de qualquer leilão, isto é: quem der o maior lance leva o produto.