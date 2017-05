Leilão da Receita tem lote com três iPhones a partir de R$ 3.900

A Receita Federal está leiloando produtos apreendidos no Aeroporto Internacional dos Guararapes, em Recife. A partir desta segunda-feira, os interessados podem começar a fazer lances pelos produtos, que incluem iPhones 7 e roupas de marca.

Entretanto, os internautas só poderão comprar os produtos se possuírem um Certificado Digital – no site da Receita, há orientações para a obtenção do documento. É possível consultar os lotes disponíveis por meio do portal SLE, mas a compra deverá ser feita pelo site do e-CAC.

No total são 58 lotes, sendo 27 deles com iPhones 7. Em um dos lotes, serão comercializados três iPhones 7, com 32 gb e preço inicial de 3.900 reais. Outro, que também possuí três aparelhos da marca, mas com 256 gb, tem lance inicial de 5.700 reais.

O restante dos lotes será comercializado com dois iPhones cada, de 128 gb e preço inicial de 3.000 reais. No site oficial da Apple, apenas uma unidade do aparelho tem preço a partir de 3.500 reais.

Nesse leilão, também estão disponíveis para compra um veículo Fiat Palio 2013, de cor vermelha e com preço inicial de 10.000 reais.

Peças de vestuário de marcas famosas também fazem parte do portfólio, há desde camisas da Ralph Lauren até uma bolsa da Calvin Klein. Relógios e joias banhadas a prata também estão à venda.

Outros objetos não tão comuns podem ser encontrados no site da Receita, além de peças para motor de navio, é possível encontrar um carregador para plantas de geração de energia eólica.

O leilão se encerra no dia 5 de junho, às 18h.