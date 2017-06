Leilão da Receita tem 12 iPhones por 4 mil reais; confira

A Receita Federal vai promover na próxima quinta-feira (29) leilão eletrônico com objetos que foram apreendidos no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão. Serão comercializados 62 lotes.

Entretanto, os interessados só poderão comprar os produtos se possuírem um Certificado Digital – no site da Receita, há orientações para a obtenção do documento.

É possível consultar os lotes disponíveis por meio do portal SLE, mas a compra deverá ser feita no site do e-CAC – para acessá-lo é preciso do certificado.

Dessa vez serão leiloadas roupas de marca, como Ralph Lauren e Armani, e até mesmo um piano por 4 mil reais. As mercadorias podem ser conferidas no lote de número 4.

A partir de 600 reais, os interessados podem adquirir três tênis da Adidas, no lote 5. Mas para os amantes de tecnologia os preços estão mais altos. No lote 17, uma televisão de 55 polegadas e duas máquinas de lavar saem por 17 mil reais.

No lote de número 20, 13 smartphones estão entre as mercadorias. Doze deles são iPhones, o mais avançado é o 5S com 16 GB. Há também um Samsung Galaxy S4. O preço inicial do lote é 4 mil reais.

Mais de 400 itens de maquiagem estão a venda por 12 mil reais no lote número 23. Para os gamers, a Receita está leiloando mais de 1000 jogos para PS3, PS4, X Box, Nintendo e outros videogames. O valor mínimo para compra é de 49 mil reais.

No lote 39, estão sendo leiloadas 93 câmeras fotográficas, entre outros itens, o preço é de 24 mil reais.