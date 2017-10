Kiko, do KLB, ataca campanha de sabão em pó sobre brincadeiras

O músico Kiko, do trio KLB, criticou duramente a campanha da marca de sabão em pó Omo sobre o brincar livre. A marca convocou um ‘recall’ de brincadeiras que reforçam clichês de gênero.

Em postagem no Instagram, Kiko pergunta: “o que essa p… de sabão quer se meter na criação familiar e particular de seus filhos?’. E ele continua, em tom irritado: ‘Cada um cria seus filhos como quiser, de acordo com suas ideias, cultura, religião! A única coisa exigida é respeito com as crianças, carinho, amor, proteção e zelo. […] Que p… de anti-Cristos estão tomando conta das coisas atualmente? Uma guerra está eminente, e está tão claro que só não enxerga quem não quer.’

As críticas do músico referem-se à postagem de Omo nas redes sociais sobre o brincar. Na campanha, a marca afirma que crianças podem brincar do que bem quiserem e que brinquedos não devem servir para reforçar clichês de gênero.

“Meninas podem, sim, se divertir com minicozinha, miniaspirador e minilavanderia, mas também podem ter acesso a fantasias de super-heróis, carrinhos velozes e dinossauros assustadores. E meninos também devem ter toda a liberdade para brincar de casinha, trocar fraldas de bonecas e ter uma incrível coleção de panelinhas”, afirma a marca.

A empresa de sabão em pó afirma ainda que “mais importante do que o brinquedo é a brincadeira, a participação dos pais nesse processo e os momentos que vão marcar a vida delas para sempre”.

Em nota, a Omo informa que ‘há mais de quinze anos promove a importância do desenvolvimento infantil e do livre brincar para o crescimento das crianças’. ‘Em linha com o novo posicionamento de marca que convida as pessoas a não deixarem a vida passar em branco, Omo quer reforçar, no Dia das Crianças, que toda a criança tem direito a se sujar e a brincar livremente como quiserem. Mais importante do que o brinquedo é a brincadeira, o aprendizado e os momentos positivos que resultam desta experiência’, afirma o comunicado.

Nos mais de 2.000 comentários feitos na postagem no Facebook, a maioria apoia a iniciativa de Omo e afirma incentivar que os filhos brinquem livremente.

A postagem de Kiko não pode mais ser encontrada no Instagram. Procurado, ele não foi localizado para comentar o caso.