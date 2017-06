Justiça arquiva processo contra presidente do Bradesco na Zelotes

A Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) encerrou na última terça-feira a ação contra o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, decorrente da Operação Zelotes. O executivo era réu em processo judicial sob a acusação de ter buscado obter decisões favoráveis ao banco junto à Receita Federal. A decisão de arquivar o processo, por falta de justa causa, foi tomada por unanimidade pela quarta turma do TFR-1.

As ações do Bradesco e da Bradespar (companhia de investimentos com participação do banco) foram as maiores altas no pregão de hoje. Os papéis subiram 3,87% (ação preferencial) e 5,39%, respectivamente. O Ibovespa encerrou o dia com alta de 0,15%, a 61.922 pontos.

A Operação Zelotes investiga a manipulação de processos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) – órgão colegiado do Ministério da Fazenda, última instância administrativa dos processos fiscais. É a ele que os contribuintes recorrem para contestar multas. De acordo com as investigações, empresas de advocacia e consultorias influenciavam e corrompiam integrantes do Carf. Dessa forma, manipularam trâmite e resultado de processos e julgamentos envolvendo empresas interessadas em anular ou diminuir os valores dos autos de infrações emitidos pela Receita Federal.

Trabuco havia sido tornado réu na Justiça em junho do ano passado. A operação foi deflagrada u em 2015, provocou a abertura de duas CPIs no Congresso Nacional e motivou uma reformulação institucional no Carf.