Justiça amplia bloqueio de bens da família Batista

O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília, determinou a ampliação do bloqueio de bens da família Batista, donos da holding J&F, que controla a JBS. A decisão foi dada no âmbito da operação Bullish, que investiga empréstimos do BNDES para o grupo.

Decisão anterior da Justiça já havia determinado o bloqueio de uma parte dos bens da família Batista – 60 milhões de reais. Mas a Polícia Federal requereu a ampliação do bloqueio, alegando que os valores eram inferiores ao suposto prejuízo sofrido pelo BNDESPar com as operações financeiras feitas com a J&F.

Procurada, a J&F ainda não se manifestou sobre a decisão da Justiça de ampliar o bloqueio de bens. Os advogados dos irmãos Joesley e Wesley Batista também não se pronunciaram.