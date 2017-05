Joesley pediu a Aécio para indicar presidente da Vale

O empresário Joesley Batista pediu ao senador Aécio Neves (PSDB-MG) que nomeasse um indicado para a presidência da Vale. O pedido consta em um áudio da delação premiada do sócio da JBS, gravado no dia 24 de março em um hotel de São Paulo.

Na conversa, Joesley diz que não poderia pagar os 2 milhões de reais solicitados por Aécio, e lhe oferece pagamentos semanais de 500.000 reais. Em contrapartida, o dono da JBS pede a nomeação do executivo Aldemir Bendine para a presidência da Vale – o cargo ficou livre após Murilo Ferreira anunciar que sairia da empresa. O tucano diz que não poderia atender a solicitação porque já teria conseguido emplacar o nome de um indicado seu, que seria divulgado na segunda feira seguinte.

A mineradora, de fato, anunciou no dia 27 de março que o executivo Fabio Schvartsman havia sido escolhido para ser o novo presidente. Ele tomou posse no cargo na segunda-feira (22). Aécio diz a Joesley que poderia tentar a indicação de Bendine para alguma outra função na empresa, e que passaria o fim de semana estudando o organograma da companhia para entender melhor seu funcionamento. “A Vale é um mundo”, disse o senador.

Outro lado

Procurada pela reportagem de VEJA, a Vale informou que o processo de escolha do presidente “ocorreu a salvo de qualquer interferência externa e foi conduzido em conformidade com as melhores práticas de mercado, seguindo os ritos e a governança da companhia”. A empresa diz também que a escolha foi acompanhada por representantes dos acionistas, que foi assessorada por uma empresa especializada, e que o novo presidente tem reputação no setor privado.

A Vale diz também que houve só uma troca em sua diretoria na última reunião do conselho, em 11 de maio, porque um profissional pediu desligamento.

A assessoria de Aécio Neves disse que o senador foi enganado pelo delator, e que o único objetivo do encontro era tratar da venda de um apartamento, pertencente à sua mãe. “Joesley Batista tenta induzir o senador Aécio Neves, durante toda a conversa gravada ilegalmente, a alguma afirmação que o comprometesse, mas não conseguiu”, diz trecho da nota.