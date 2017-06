J&F negocia venda da Alpargatas para fundo Cambuhy

A J&F Investimentos assinou um acordo de confidencialidade para negociar a venda da sua participação na Alpargatas para a Cambuhy Investimentos. A informação consta de fato relevante enviado para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A operação faz parte do plano de desinvestimento da empresa, que tem o objetivo de levantar recursos para reduzir seu endividamento.

A Alpargatas, dona da marca de sandálias Havaianas, foi vendida para a J&F em 2015 pela Camargo Corrêa, investigada na Operação Lava Jato.

Na semana passada, a JBS anunciou um plano de venda de ativos no montante de 6 bilhões de reais. Esse plano prevê a venda de da participações acionária na Vigor e na Moy Park – empresa europeia de alimentos prontos. A JBS também vai colocar à venda a Five Rivers Cattle Feeding – braço de confinamento de bovinos nos Estados Unidos e Europa – e algumas fazendas.

O problema é que a Justiça ameaça barrar os planos da companhia de venda de ativos. A JBS já havia anunciado a venda das operações da companhia na Argentina, Paraguai e Uruguai por 1 bilhão de reais para o grupo Minerva.

Mas a Justiça Federal de Brasília proibiu uma negociação de 300 milhões de dólares. Para o juiz substituto da 10ª Vara Federal, Ricardo Leite, a venda de ativos pode prejudicar o esclarecimento de fatos denunciados na delação de executivos da JBS.

Joesley fechou um acordo de delação premiada depois de gravar conversas com o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves (PSDB-MG). Joesleu afirma que Temer consentiu com a manutenção de uma mesada para silenciar o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha. O presidente nega as acusações e ameaça processar o empresário.