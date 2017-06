JBS tira etiqueta Friboi de produtos, e consumidores reagem

A JBS trocou a etiqueta Friboi dos produtos distribuídos para as redes supermercadistas. Em vez de Friboi, os produtos passaram a ser enviados com a etiqueta Do Chef.

A companhia nega a tentativa de esconder a marca Friboi e diz que não há nada de novo ou de inédito na substituição das etiquetas.

“A Friboi tem um grande portfólio de marcas, que seguem uma estratégia de canais de distribuição e mercados preferenciais. Todas seguem operando normalmente, conforme seus planejamento de longo prazo”, informa a JBS em nota.

Segundo a companhia, as ações de marketing nos pontos de venda são utilizadas pelas marcas de modo recorrente há anos. “[…] Não havendo nenhuma iniciativa extraordinária ou inédita em andamento nesse campo.”

Os consumidores não reagiram bem à troca de etiquetas da Friboi pela Do Chef. Apesar de campanhas pedirem boicote dos produtos da marca na internet, as redes varejistas seguem comprando os produtos da companhia.

A FRIBOI trocou o nome para, novamente, enganar os brasileiros, esse produto, DO CHEF, é da JBS. pic.twitter.com/c8R7upNuJB#bomdiabrasil #BDSP — X-Men ✡🎧 (@ximenmalhador) June 19, 2017

Dívidas

A JBS anunciou nesta terça-feira um plano de desinvestimento de 6 bilhões de reais. O plano prevê a venda da participação acionária na Vigor e na Moy Park, além de fazendas e da operação da Five Rivers Cattle Feeding.