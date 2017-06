JBS nomeia novo membro para o Conselho de Administração

A JBS nomeou o presidente da Vigor, Gilberto Xandó, para a vaga do Conselho de Administração aberta após a renúncia de Joesley Batista. Ambas as empresas pertencem à J&F, pertencente a Joesley. Ele deixou o comando do conselho da JBS em maio, na semana seguinte à divulgação de sua delação premiada, que envolveu diversos políticos e o presidente Michel Temer, e derrubou mercados e as ações do frigorífico. A presidência do conselho, que ficava a cargo de Joesley, foi ocupada por Tarek Farahat.

Xandó vai acumular a nova função com a presidência da Vigor – seu mandato termina em agosto. Ele está à frente da empresa desde 2011 e teve passagens pela Natura e Sadia. Ele é formado em administração pela Fundação Getulio Vargas (FGV), com pós graduações Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA/USP) e Fundação Dom Cabral / INSEAD.

O comunicado da escolha do executivo foi divulgado no início da noite, após o fechamento do mercado. Mais cedo, as ações da JBS tiveram baixa 0,59%, encerrando o dia em 6,76 reais. O Ibovespa teve alta de 0,15%, a 61.922 pontos.

A empresa também anunciou nesta quarta-feira a nomeação de Marcelo Proença como novo diretor global de compliance. A medida pretende garantir melhores práticas de governança do mercado, depois de envolvimento de executivos da empresa em atos ilícitos.