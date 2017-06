JBS nomeia Marcelo Proença como diretor global de compliance

A JBS anunciou nesta quarta-feira a nomeação de Marcelo Proença como novo diretor global de compliance. A medida pretende garantir melhores práticas de governança do mercado, depois de envolvimento de executivos da empresa em atos ilícitos.

“Meu objetivo é aprimorar o programa de compliance tornando-o um modelo para o mercado, com plenos controles externos e internos”, afirmou Proença em nota. O objetivo, explica ele, é aumentar a confiança em relação à empresa e melhor a reputação da companhia.

A diretoria de compliance responderá diretamente para o Conselho de Administração da JBS, que irá contar com a ajuda do escritório de advocacia White & Case LLP para supervisão do desenvolvimento e implementação do programa na empresa.