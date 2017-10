JBS desiste de abrir o capital de subsidiária nos EUA

A JBS desistiu dos planos abrir o capital da sua subsidiária JBS Foods International nos Estados Unidos, de acordo com comunicado enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador do mercado americano, nesta segunda-feira. A empresa, que é a maior processadora de carne do mundo e que tem sido investigada por corrupção, pretendia estar pronta para o IPO na bolsa de Nova York no segundo semestre de 2018.

O pedido tinha sido apresentado em dezembro de 2016, e foi adiado após as delações premiadas dos donos da companhia, os irmãos Joesley e Wesley Batista, e outros funcionários da empresa. Os Batista estão atualmente presos, acusados de usar informação privilegiada para lucrar no mercado financeiro.

À época, a companhia disse que o objetivo da operação era o de reduzir o tamanho da dívida em relação aos rendimentos obtidos com o negócio (alavancagem). A empresa buscava melhor acesso a recursos estrangeiros e o dinheiro levantado no processo seria usado para quitar obrigações. A JBS encerrou o segundo trimestre deste ano com uma dívida líquida de 50,4 bilhões de reais, uma alavancagem de 4,16 vezes.

A oferta de ações nos Estados Unidos foi a alternativa encontrada pela JBS para buscar valores, após o veto do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à reestruturação societária anunciada em maio de 2016.

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)