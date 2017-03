JBS compra empresa de produtos suínos nos EUA por US$ 230 mi

A JBS anunciou nesta segunda-feira acordo para comprar a fabricante norte-americana de produtos suínos Plumrose por 230 milhões de dólares. O negócio amplia a atuação da empresa no segmento de alimentos preparados no país.

Segundo a unidade norte-americana da JBS, a aquisição deve gerar sinergias anuais de 25 milhões de dólares.

A aquisição envolve cinco fábricas de produtos preparados nos Estados de Indiana, Iowa (2), Mississippi e Vermont e dois centros de distribuição. A receita líquida anual da Plumrose é de cerca de 500 milhões de dólares.

Resultado financeiro

A JBS fechou o quarto trimestre de 2016 com lucro líquido de 694 milhões de reais, revertendo resultado negativo sofrido um ano antes.

Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, porém, o lucro líquido dos três últimos meses de 2016 caiu 21,8%.

A companhia apurou geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 3,1 bilhões de reais no quarto trimestre, 0,6% abaixo do resultado obtido um ano antes e 1% menos que no terceiro trimestre de 2016.

A JBS teve receita líquida de 41,63 bilhões de reais no quarto trimestre, uma queda de 11,7% sobre o mesmo período de 2015. Na comparação com o terceiro trimestre, o faturamento subiu 1,1%.

A empresa, que opera em mais de 20 países e está preparando uma oferta pública inicial (IPO) de suas operações internacionais, estima um ambiente melhor de negócios neste ano.

Em carne bovina no Brasil a expectativa é de “cenário mais favorável”, com mais oferta de animais para abate e demanda dos consumidores estável ante 2016. Pesa na avaliação ainda a abertura do mercado norte-americano, o que deve fomentar exportações a partir do Brasil.

Em carne de frango, a JBS tem perspectiva positiva em 2017, graças aos recentes casos de gripe aviária que atingiram grandes mercados consumidores e produtores na Europa e na Ásia, afirmou a companhia no balanço.

As despesas com vendas no quarto trimestre recuaram 12,6% na comparação anual, mas subiram 11,2% sobre o período de julho a setembro do ano passado. As despesas gerais e administrativas subiram 25,8% sobre os três últimos meses de 2015 e 43% na comparação trimestral.

A JBS terminou 2016 com 237 mil funcionários ante 238 mil em 2015.

(Com agência Reuters)