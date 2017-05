Irmãos Batista compram participação da Blessed na JBS

A JBS informou nesta sexta-feira que os controladores Joesley e Wesley Batista compraram a totalidade da participação detida pela holding Blessed no final de outubro do ano passado, segundo comunicado ao mercado enviado pela companhia na noite desta sexta-feira.

A informação foi divulgada após a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ter cobrado da empresa esclarecimentos sobre informações publicadas pela imprensa a respeito de movimentações societárias no grupo JBS depois da incorporação do frigorífico Bertin, em 2009. A Blessed teria aparecido na cadeira societária da JBS a partir da incorporação do Bertin.

“Wesley Mendonça Batista e Joesley Mendonça Batista responderam que adquiriram, de fato, a totalidade das participações societárias de emissão daquela sociedade (Blessed) em 31 de outubro de 2016”, afirmou a JBS no comunicado ao mercado.

A CVM abriu nesta semana processo para apurar as informações divulgadas pela companhia a respeito da Blessed, holding que era sediada no Estado norte-americano de Delaware.

(Com Reuters)